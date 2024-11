Motoclista de aplicativo é atropelado por carro que saiu do local sem prestar socorro na Centenário

Um acidente de trânsito deixou um motociclista de aplicativo ferido nas primeiras horas da manhã deste sábado (23/11) na avenida Centenário, em Belém. O acidente ocorreu no sentido do elevado da avenida Júlio César. A vítima ficou no chão aguardando a chegada de ambulância.

O motociclista teria sido atropelado por um carro que estaria com um condutor embriagado, segundo testemunhas. Após bater no motociclista, carro envolvido na colisão parou em um posto de combustível mais a frente da via, porém não solicitou socorro para o motorista de aplicativo. O condutor do carro teria solicitado a ambulância para si mesmo e foi atendido.

Uma equipe da Polícia Militar (PM) parou na área para dar cobertura ao motoqueiro ferido. Por causa do acidente, um pequeno congestionamento se formou na Centenário.