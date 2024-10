Suspeito de atirar em várias pessoas em boate de Santana do Araguaia é preso em Ourilândia

A Polícia Civil prendeu Edson de Sousa Gomes na operação "Receptum" após nove anos de investigação e buscas pelo suspeito de atirar contra várias pessoas numa danceteria, em Santana do Araguaia. Ninguém morreu durante o atentado que ocorreu no dia 18 de julho de 2015. O mandado de prisão foi cumprido na última quinta-feira (10/10), em Ourilândia do Norte.

O suspeito realizou vários disparos de arma de na boate “Aeros Dance”, em Santana do Araguaia, no Sul do Pará. A Polícia Civil conseguiu identificar o suspeito, obter o mandado de prisão e capturar Edson de Sousa Gomes. As informações foram divulgadas pelo portal Fato Regional.

Após rastrear o paradeiro de Edson, as equipes da Delegacia de Santana do Araguaia e de Ourilândia do Norte se uniram e deflagraram a operação “Receptum”. O homem capturado não reagiu à prisão. O desfecho para a prisão do suspeito ocorreu após uma longa investigação.

Edson passou por exames, foi ouvido e encaminhado para a prisão, onde está à disposição do Poder Judiciário.