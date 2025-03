Suspeito de assassinar sargento da reserva da PM é preso em Belém

Marcos Augusto Almeida Leite foi preso em flagrante nesta segunda-feira (24/3), em Belém, pela morte de Anselmo de Lima Raiol Filho, sargento da reserva da Polícia Militar do Pará. O crime aconteceu dentro da casa da vítima, em Curuçá, no nordeste do estado, no domingo (23/3). Segundo a Polícia Civil, o suspeito estava preso pelo crime de roubo e tinha fugido do sistema prisional há dois meses.

Anteriormente, a polícia tinha Maurício Gabriel como o principal suspeito do crime. Isso porque, no dia do crime, a irmã e a mãe do militar foram até a casa da vítima e encontraram com Maurício saindo do imóvel com a mão ensanguentada. De acordo com a PM, elas perguntaram a ele onde estava Anselmo e o suspeito alegou que teria ido comprar pão. Naquele momento, Maurício pulou a janela da residência e fugiu.

No entanto, as investigações sofreram uma reviravolta. A Delegacia de Curuçá descobriu que Marcos seria o responsável pela morte do sargento, enquanto Maurício teria receptado os pertences da vítima que tinham sido roubados pelo foragido.

Durante a apuração do crime, a PC verificou que Marcos tinha sido apresentado pela PM na Seccional da Marambaia nesta segunda (24/3), na capital paraense. Com isso, os agentes se deslocaram até a unidade e detiveram o suspeito em flagrante pelo homicídio e também o recapturaram, já que se encontrava na condição de foragido. Ainda conforme a polícia, Marcos confessou de forma detalhada o assassinato de Anselmo.

Enquanto isso, a PC e a PM seguem atrás de Maurício, que teria se escondido em uma região de mangue e mata densa em Curuçá. Até agora, ele ainda não foi localizado.

As motivações por trás do homicídio do sargento não foram divulgadas. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.

O crime

Depois que a irmã e a mãe de Anselmo foram até a casa dele, elas o encontraram caído no chão do quarto dele, com o corpo coberto de sangue e sem respirar. Não houve tempo de socorrê-lo. O sargento não resistiu aos ferimentos.