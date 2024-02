Suspeito de assassinar professor em Igarapé-Miri é preso pela PC em hotel de Altamira

Elizeu Gomes da Costa foi preso pela Polícia Civil, na manhã desta segunda-feira (26), no centro de Altamira, sudoeste do Pará, suspeito de matar o professor Maelson Conceição dos Santos, de 35 anos. O crime ocorreu no dia 4 de janeiro, em Igarapé-Miri, nordeste do Estado. Testemunhas relataram que a vítima chegou em casa e, ao estacionar a moto que pilotava, foi atingida por, pelo menos, três disparos por ocupantes de um carro.

A PC apurou que Elizeu seria o autor do crime e representou pela prisão preventiva dele. A Vara Única de Igarapé-Miri expediu o mandado de captura do suspeito, mas, segundo a polícia, Elizeu teria fugido do município onde o crime ocorreu.

A partir dos passos dados por Elizeu, as autoridades verificaram que ele havia acabado de chegar de uma viagem e teria se hospedado em um hotel próximo a rodoviária de Altamira. Com isso, os agentes se deslocaram até o local e, após verificar o livro de hóspedes, constataram a presença do Elizeu no hotel.

Foi dada voz de prisão ao suspeito e, na sequência, ele foi encaminhado para a delegacia do município. Elizeu deve responder por homicídio qualificado. Ele está à disposição da Justiça.

O crime

Depois de ser baleado, Maelson Conceição chegou a ser socorrido para um hospital próximo. Porém, ele não resistiu aos ferimentos. A vítima era vigia da Escola de Artes João Valente do Couto desde 2010 e também trabalhava temporariamente como professor do Colégio Manoel Antônio de Castro e da Escola Dalila Afonso Cunha.

Um familiar da vítima compareceu à delegacia da cidade e relatou que o vigia recebia ameaças de Eliseu Gomes. O motivo da intimidação, conforme o relato do parente, era de uma suposta traição da companheira de Eliseu.