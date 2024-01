Professor é morto a tiros na porta de casa em Igarapé-Miri

Maelson Conceição dos Santos, de 35 anos, foi morto a tiros, no começo da noite de quinta-feira (4), no bairro Matinha, que fica em Igarapé-Miri, no nordeste do Pará. Segundo testemunhas, a vítima chegou em casa e, ao estacionar a moto que pilotava, foi atingida por, pelo menos, três disparos por ocupantes de um carro de modelo não informado. O perfil do jornal Miriense divulgou que dois tiros acertaram Maelson na altura do peito. Os suspeitos fugiram e ainda não foram localizados.

A vítima chegou a ser socorrida para um hospital próximo, mas não resistiu aos ferimentos. O homem assassinado era vigia da Escola de Artes João Valente do Couto desde 2010. Ele também trabalhava temporariamente como professor do Colégio Manoel Antônio de Castro e da Escola Dalila Afonso Cunha. O prefeito de Igarapé-Miri, Roberto Pina Oliveira, divulgou uma nota lamentando a morte de Maelson e se solidarizou com a família “presentando suas sinceras condolências”.

Um familiar da vítima compareceu à delegacia da cidade e relatou que o vigia recebia ameaças por um homem identificado como Eliseu Gomes. O motivo da intimidação, conforme o relato do parente, era de uma suposta traição da companheira de Eliseu. Até a última atualização desta matéria, Eliseu não tinha sido localizado pela polícia.

A redação integrada procurou a Polícia Civil para dar um esclarecimento sobre o caso e aguarda retorno.