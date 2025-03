Suspeito de assalto morre em intervenção policial em Canaã dos Carajás

Um homem identificado como Kerley Gonçalves de Araújo morreu em uma intervenção policial na cidade de Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. O caso foi registrado na tarde de quinta-feira (27), quando policiais militares foram até o endereço do suspeito para cumprir mandados de prisão contra ele. Segundo as informações policiais, Kerley seria o principal suspeito de um assalto que ocorreu no município e também seria procurado por outros ilícitos cometidos na cidade do Acará e no estado do Tocantins.

A ação ocorreu após uma investigação policial realizada depois do assalto, cometido em 30 de janeiro deste ano. Um vídeo do crime auxiliou os policiais na identificação do suspeito. As imagens mostram dois homens rendendo uma moradora. Com base no vídeo de segurança e outras informações colhidas, Kerley foi identificado como o mentor do assalto.

Ainda segundo a polícia, o suspeito era conhecido pelos apelidos de Ambrósio, Danúbio, Alexandre e Coreano. Ele tinha um mandado de prisão em aberto após ter sido condenado pelo crime de homicídio, em Araguaína, no Tocantins, e uma ordem judicial de prisão preventiva referente aos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo, cometidos no Acará, no Pará.

Os agentes tentavam cumprir esses mandados quando foram ao endereço de Kerley. A polícia relatou que o suspeito reagiu à abordagem e acabou morto. Uma mulher de 19 anos foi encontrada dentro da casa e teria se identificado como ex-companheira de Kerley. Ela alegou que teria sido agredida fisicamente pelo homem e que ele a mantinha em cárcere privado há alguns dias. No imóvel foram encontradas drogas, balança de precisão e uma carteira de identidade falsa.

Segundo os policiais, Kerley era natural de Jacundá. Ele possuía uma vasta ficha criminal com suspeita de envolvimento em crimes de homicídios, roubos de cargas, tráfico, porte ilegal de arma de fogo e falsa identidade. Ele também era investigado como integrante de uma facção criminosa.