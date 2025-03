‘Chikungunya’ morre durante ação policial no bairro Águas Lindas

Um homem identificado como Elionay Alves Nobre, conhecido pelo apelido de “Chikungunya”, morreu após uma intervenção policial no bairro Águas Lindas, em Belém, na tarde desta quarta-feira (26).

De acordo com informações da Polícia Militar, responsável pela ação por meio do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam), as equipes receberam uma denúncia de um morador da​ área relatando que um indivíduo armado estava aterrorizando a população. Vídeos obtidos pela polícia mostram “Chikungunya” ostentando armamentos na área do bairro Águas Lindas. Ele também compartilhava fotos com símbolos ligados a uma facção criminosa, da qual supostamente fazia parte.

Durante a averiguação dos fatos denunciados, os policiais localizaram o suspeito na passagem São Caetano, próximo à rua Nova.

VEJA MAIS

Ao perceber a presença da polícia, segundo os agentes, Elionay tentou fugir e disparou contra a guarnição, que revidou. Ele foi baleado e socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Águas Lindas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso foi registrado na Polícia Civil para investigação. A polícia não informou quais materiais foram apreendidos com o homem.