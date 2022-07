Suspeito de assalto a lavanderia morre após confronto com a PM em Cotijuba

Um dos suspeitos de assaltar uma lavanderia em Icoaraci morreu em confronto com a Polícia Militar nesta terça-feira (5), na Ilha de Cotijuba. O caso aconteceu por volta de 9h. O homem foi identificado como Rodrigo dos Santos da Silva, 22 anos. O assalto aconteceu no dia 27 de junho, por volta de 22h. Outros dois suspeitos de envolvimento no crime permanecem foragidos.

No registro policial, as equipes do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM) receberam a denúncia de que o homem estaria armado e planejando assaltos em Cotijuba. Os policiais foram até o local e encontraram a residência onde o suspeito estava. A PM cercou a área. O homem sacou um revólver calibre 32 e efetuou disparos contra os militares.

Os PMs revidaram e atingiram Rodrigo com dois tiros. Ele caiu desacordado no chão e morreu após receber atendimento médico. A arma do suspeito foi apreendida e continha 5 munições deflagradas e uma intacta. O armamento foi levado para a delegacia de Cotijuba para realizar os devidos procedimentos.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o paradeiro dos outros dois suspeitos no assalto à lavanderia e aguarda retorno.

Relembre o assalto à lavanderia

O circuito interno de câmeras registrou um assalto, realizado por volta das 22h, do dia 27 de junho, em uma lavanderia, localizada na travessa São Roque, no distrito de Icoaraci, em Belém. O vídeo mostra quatro pessoas sendo abordadas por três criminosos, enquanto aguardavam pelo serviço de lavagem. Após levarem os pertences das vítimas, os assaltantes as deixaram trancadas dentro do estabelecimento.

Nas imagens, é possível notar que o primeiro assaltante a entrar no local está com um revólver, já o segundo faz menção como se também estivesse, ele pega uma bolsa que está em cima da mesa e coloca os pertences das vítimas dentro. Poucos minutos depois, um terceiro comparsa aparece para ajudar os companheiros de crime A ação dos criminosos é rápida