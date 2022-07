Empresário é assaltado dentro de supermercado do bairro de São Brás, em Belém; vídeo

Um cliente do supermercado Mais Barato, localizado na avenida Governador José Malcher, no bairro de São Brás, em Belém, foi vítima de um assalto à mão armada no início da manhã deste domingo (3). Segundo o relato da vítima, dois homens em uma motocicleta entraram no estacionamento do local e o abordaram, ameaçando-o com uma arma de fogo. Os criminosos roubaram um cordão e um anel, ambos de ouro, e depois fugiram do local. Veja as imagens das câmeras de segurança:

O caso aconteceu por volta das 8h50. A vítima, que pediu para não ser identificada, é um empresário e chegou no local junto com a esposa, para fazer compras. Depois de estacionar o carro, ele desce do veículo com a esposa e os dois caminham em direção à entrada do supermercado. No meio do trajeto, o casal é abordado por um homem, que chegou caminhando e vestido com uma camisa amarela. Ele mostra a arma de fogo e rouba os pertences do rapaz.

Em seguida, o assaltante corre para o lado oposto e é apanhado pelo comparsa, que estava pilotando a motocicleta utilizada na fuga. Os dois, então, tomam rumo desconhecido. “Ele me abordou, puxou uma arma de fogo e levou minha aliança e meu cordão de ouro. A responsabilidade é toda do estabelecimento, que é privado deveria oferecer segurança para os seus clientes”, disse a vítima.

Ainda segundo o empresário que foi assaltado, depois de comunicar a gerência do local, ele foi avisado de que o vigilante armado só chegaria às 9h. “A gente se sente inseguro, não sabe mais a quem recorrer. Um lugar que a gente acha que tem estrutura, que é limpo, tem câmeras de segurança, mas nada disso funcionou. Vamos correr atrás do nosso prejuízo”, concluiu.

A reportagem tentou entrar em contato com o Grupo Mais Barato via telefone, mas as ligações não foram atendidas. Também enviamos um pedido de nota via email, mas até o momento desta publicação, nenhuma resposta havia sido fornecida.