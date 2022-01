Polícia prende dupla que assaltava lojas na Sacramenta; mulheres eram principais alvos

A Polícia Civil do Estado do Pará prendeu em flagrante na tarde desta sexta-feira (21), dois homens suspeitos de cometer roubos em estacionamentos de estabelecimentos comerciais, em Belém.

VEJA MAIS

Um dos suspeitos, identificado como João Batista Brito, recebeu alvará em dezembro do ano passado. Ele e outro homem, identificado como Maxuel Souza foram presos em flagrante, após cometerem mais um crime, no bairro da Sacramenta. De acordo com a investigação policial, os criminosos agiam sempre da mesma forma. João entrava na loja, escolhia uma vítima, seguia até o carro, anunciava o assalto, roubava todos os objetos e depois fugia.

Maxuel, era peça chave nesses crimes. Ainda de acordo com a PC, ele recebia os produtos roubados e vendia. Durante a prisão de hoje, ele estava na feira do açaí e com ele a polícia encontrou vários objetos roubados. Ele responde pelos crimes de roubo e receptação e também estava sendo monitorado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP).