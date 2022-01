Câmeras registram assalto a posto de combustíveis no bairro de Nazaré

Por volta das 1h30 da madrugada desta terça-feira (18), câmeras de segurança flagraram a ação criminosa de, pelo menos, quatro suspeitos durante um assalto a um posto de combustíveis localizado na avenida Governador Magalhães Barata, no bairro de Nazaré, em Belém. O crime ocorreu bem próximo da Delegacia Geral da Polícia Civil.

Nas imagens, vê-se que o grupo chega em um veículo modelo Renault Duster, de cor prata, e posiciona o carro como se fosse abastecer. Até então, sem levantar nenhuma suspeita. Porém, do banco de trás desce o primeiro criminoso, trajando uma camisa vermelha com a marca de uma empresa paraense de alimentos e calça preta. Armado, ele aponta o revólver para o frentista e, presume-se, anuncia o assalto.

Em seguida, outros dois criminosos - um homem e uma mulher - saem do carro. O trio rende o frentista e o leva para a parte de trás do estabelecimento. Depois de alguns minutos, os suspeitos reaparecem deixando o local com uma sacola em mãos. Dentro dela, estaria uma parte da renda do posto de combustíveis.

Até o momento, ninguém foi preso. O carro utilizado na ação possui registro de roubo ocorrido na última segunda-feira (17). A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso e aguarda retorno.