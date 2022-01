VÍDEO: Dois suspeitos de envolvimento em assalto a açougue são presos em Santarém

Dois homens aproveitaram o horário do almoço, onde é menor o movimento de clientes, e fizeram um assalto a um açougue no bairro da Área Verde, em Santarém, nesta quarta-feira (12). Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento, de onde a dupla levou mais de 8 mil reais, quantia que o proprietário guardava para pagar o distribuidor da carne.

O crime ocorreu por volta do meio-dia. Após diligências, a Polícia Militar conseguiu prender Sidnei Augusto Freitas dos Santos, 23 anos, que assumiu participação no assalto e tinha sob sua posse, parte do dinheiro levado do açougue, além de uma das armas utilizadas no crime. Junto com ele, foi conduzido à delegacia Tomás Gabriel Moreira dos Santos, 25 anos, que teria dado apoio na ação da dupla.

Um terceiro homem, que seria o condutor da moto, segue sendo procurado pela PM. Além da quantia, foram recuperados dois cordões de ouro levados de clientes que estavam no estabelecimento.



Na imagem do circuito de segurança é possível ver dois momentos da ação criminosa: no primeiro, o assaltante coloca em uma bolsa o que parece ser a quantia levada no assalto, logo depois ele se vira e puxa o cordão de um dos clientes do estabelecimento. Em seguida, ele e o comparsa fazem menção de sair do açougue, mas voltam para buscar algo mais. O segundo, mostra o instante em que um dos bandidos, com arma em punho, ameaça as pessoas que estão no interior do estabelecimento antes de deixar o local na motocicleta deixada com a ignição ligada.