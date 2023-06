Suspeito de assaltar advogado no bairro de Nazaré, em Belém, é preso no Jurunas

​Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso na última quarta-feira (28), no bairro do Jurunas, em Belém, pelo crime de roubo, que ocorreu na rua João Balbi, bairro de Nazaré, na mesma data. A vítima foi um advogado, do qual o criminoso armado conseguiu levar uma mochila contendo notebook, dois aparelhos celulares, além de outros pertences.

De acordo com informações da Polícia Civil, o suspeito fugiu com os pertences em uma bicicleta, usando a contramão da via. O caso foi registrado na Seccional de São Brás. Os policiais passaram a rastrear um dos aparelhos. Os agentes estavam em diligências pelo bairro do Jurunas, quando receberam a informação de que a Polícia Militar teria feito a abordagem de um homem que estava em posse de um notebook.

A polícia conseguiu checar que o aparelho era de propriedade da vítima. O suspeito foi reconhecido vestindo a mesma roupa e a bordo da mesma bicicleta descrita pelo advogado.

O homem, apesar de negar a autoria do crime, auxiliou a equipe a encontrar os aparelhos celulares, que estavam envolvidos em papel alumínio, escondidos em um terreno baldio. Em seguida, passou a alegar que encontrou os bens nas proximidades do local do roubo, supostamente abandonado, e teria apenas levado do local.

As equipes policiais conduziram o preso até a delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos legais. Agora, ele está à disposição do Poder Judiciário.