Casal é preso suspeito de roubar moto no bairro Batista Campos, em Belém

Um casal foi preso, no início da tarde desta terça-feira (26), suspeito de ter roubado uma motocicleta em frente a um shopping do bairro Batista Campos, em Belém. De acordo com a investigação da Polícia Civil, Diego Correa de Sousa e Helila de Freitas Silva teriam usado uma chave falsa para ligar o veículo furtado. A moto ainda não foi recuperada.

Conforme registrado por câmeras de segurança de estabelecimentos próximos ao local do roubo, o homem foi levado de moto pela mulher até o local. Com a ajuda de Helila, Diego liga o veículo alvo da ação e ambos fogem. O crime ocorreu no dia 16 de abril deste ano.

Há, ainda, outras investigações contra o casal pelo mesmo crime. Em fevereiro deste ano, inclusive, Diego já havia sido preso por furto de motos. Helila foi detida em casa, no bairro da Cremação. Os mandados foram cumpridos pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DRFVA).