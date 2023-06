Dupla que usava carro roubado para praticar crimes na Grande Belém é presa nesta quinta

Nesta quinta-feira, 22, foram presos em Belém os suspeitos Evandro Gonçalves da Silva e Ricardo Miranda Rafael, por participação em um roubo, ocorrido em outubro de 2021, no qual a dupla, acompanhada de um terceiro elemento, subtraiu um veículo no bairro da Campina. As investigações apontam que a dupla ainda utilizou o carro roubado para praticar outros crimes posteriormente. A vítima, à época, foi a esposa de um policial civil da capital que, no momento, estava acompanhada da filha de 12 anos de idade.

A prisão ocorrida nesta quinta foi efeutada pela Polícia Civil do Pará (PC) após uma ampla investigação a respeito de diversos roubos ocorridos na capital envolvendo o uso de um carro, modelo Ford Ka, roubado. As diligências demonstraram que um dos suspeitos, Ricardo Miranda Rafael, adulterou a indentificação do veículo e deu apoio a várias empreitadas criminosas ocorridas na região metropolitana de Belém.

O veículo em questão seria o mesmo subtraído da esposa de um policial civil, no bairro da Campina, em Belém, no dia 30 de outubro de 2021. À época, a vítima estava com uma menor de idade, sua filha, de 12 anos, e foram alvos da ação de Evandro da Silva e Ricardo Rafael, que cometeram o roubo utilizando arma de fogo. A ação criminosa foi registrada por imagens de câmera de segurança.

O primeiro a ser preso foi Ricardo Rafael, que admitiu participação no roubo e também delatou os demais envolvidos, dentre eles duas pessoas que já faleceram e o outro preso, Evandro da Silva.