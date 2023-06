Foragido há 14 anos por roubo seguido de morte é preso no Pará

Um homem procurado há 14 anos por latrocínio - roubo seguido de morte - foi preso na última quarta-feira, 21, no município de Uruará, no sudoeste paraense. De acordo com informações da Polícia Civil do Pará (PC), o suspeito fez parte de um assalto a um navio, no ano de 2009, no qual morreram o comandante e um funcionário da embarcação.

A PC detalha que o crime ocorreu no município paraense de Senador José Porfírio, em 2 de dezembro de 2009, envolvendo outros 10 suspeitos que, na ocasião, assaltaram um navio e mataram o comandante e um funcionário.

"A importante prisão de hoje foi dificultada ao longo dos anos porque o investigado adotou a prática criminosa de utilizar nomes falsos para escapar das autoridades policiais", diz a publicação oficial da Polícia.

Após a captura, o homem foi encaminhado para a delegacia para os procedimentos pertinentes e em seguida colocado à disposição do poder judiciário para que sejam tomadas as medidas cabíveis.