Homem é encontrado morto em área de mangue em Salinas

O corpo de um homem identificado como Carlos Nascimento foi localizado em uma área de mangue, em Salinópolis, no nordeste paraense, na tarde de quarta-feira, 21. O ponto em que o corpo foi encontrado fica no bairro Atlântico I.

De acordo com informações da página Conexão Notícias, Carlos Nascimento, conhecido como Carlinho, havia saído de casa no fim da manhã com o objetivo de cortar madeira na área de mangue. No entanto, familiares estranharam o fato de o homem não ter voltado para casa na hora do almoço, como seria costume.

Um de seus filhos teria saído em busca do pai e foi quando Carlos Nascimento foi encontrado na área de mangue, caído no chão, já sem vida. Uma equipe do Corpo de Bombeiros e da Policia Militar foi acionada para atender a ocorrência.

A redação integrada de O Liberal aguarda o retorno das autoridades sobre o caso.