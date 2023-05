Suspeita de execução: corpo é encontrado em ramal de Santarém

Na tarde de terça-feira,16, um corpo do sexo masculino foi encontrado no ramal dos Coelhos, região do Eixo Forte, em Santarém. O corpo estava vestido apenas com uma bermuda vermelha e, segundo a Polícia Científica do Estado do Pará (Pcepa), apresentava perfurações.

Segundo informações da Polícia Militar ao portal O Impacto, o cadáver em estado avançado de putrefação aparenta ter aproximadamente 35 a 40 anos. A suspeita é de execução, pois há sinal de um tiro na região da cabeça.

A Polícia Científica foi acionada para coletar as informações no local do crime e remover o corpo. “A gente constatou lesões perfuras contusas, entretanto, agora vamos fazer a necrópsia, visualizar direito para quantificar. Não havia sinal de agressões, só os tiros mesmos”, afirmou o perito Criminal, José Tancredi, à reportagem de O Impacto.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios ( D.E.H). A redação integrada de O Liberal aguarda nota da Polícia Civil sobre as investigações.