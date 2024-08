Suposto membro de facção criminosa morre em intervenção policial no Marajó

Um jovem identificado como "Adrianinho" morreu em uma intervenção policial na manhã desta terça-feira (20/08), no município de Breves, no Marajó. Segundo a PM, a ação ocorreu após uma denúncia sobre comercialização de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Quando os agentes chegaram ao endereço indicado, o suspeito teria tentado fugir e disparou contra os militares.

Conforme as informações iniciais, os agentes já teriam recebido outras denúncias relacionadas ao suspeito. Uma delas, no dia anterior à intervenção policial, indicava que Adrianinho estaria fazendo ameaças e cobranças em estabelecimentos comerciais da área em nome de uma facção criminosa.

Os PMs do motopatrulhamento, juntamente com viaturas, teriam montado um cerco na área, para deter o suspeito. Quando Adrianinho teria visto as viaturas, tentado fugir. Na ocasião, o suspeito teria feito disparos de arma de fogo contra os policiais. Ao reagir, segundo a PM, o suspeito foi atingido na região do tórax. Os PMs auxiliaram no socorro do suspeito, que foi levado para uma unidade hospitalar. No local, o homem evoluiu a óbito.

Com o suspeito, os agentes ainda teriam apreendido balança de precisão, uma arma de fogo calibre .38, munição deflagrada e uma porção de oxi. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.