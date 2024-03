Suposto membro de facção morre em intervenção policial em Mosqueiro

Jovem identificado como Carlos Misael Barata do Nascimento, de 19 anos, mais conhecido pelo vulgo ‘Mimi’, morreu em uma intervenção policial na noite de quarta-feira (27), na Ilha de Mosqueiro, distrito de Belém. Conforme as informações policiais, a ação ocorreu na comunidade Furo das Marinhas, após denúncias de moradores da área. O suspeito trocou tiros com a Polícia Militar, foi baleado, chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Os agentes informaram que foram até a comunidade verificar denúncias de moradores sobre homens que se diziam membros de uma facção criminosa e estariam amedrontando a população na localidade. Populares relataram que os suspeitos estariam invadindo estabelecimentos comerciais e pixando nas paredes as siglas da facção.

Ao chegar no local, os agentes foram até uma área de mata onde os suspeitos se escondiam. Na ocasião, os agentes se depararam com ‘Mimi’, que estava com uma arma de fogo e teria feito disparos contra a guarnição. Na troca de tiros, o suspeito foi alvejado e os agentes o encaminharam para o hospital de Mosqueiro. Carlos Misael não resistiu e evoluiu a óbito antes de dar entrada no local. Segundo a Polícia Militar, foi verificado que o suspeito já tinha passagem pela justiça por vários crimes.

Em nota, a Polícia Civil informou que Carlos Misael Barata do Nascimento, 19 anos, foi morto durante intervenção da Polícia Militar. Ele era suspeito dos crimes de tráfico de drogas, furto e roubo a mão armada. O caso é investigado pela Seccional de Mosqueiro.