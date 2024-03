Operação contra o crime organizado termina em apreensões e morte de suspeitos de matarem PM

Na manhã desta sexta-feira (22) duas armas de fogo foram apreendidas em mais uma ação da Operação Aruã para combater grupos criminosos que atuam na Região Metropolitana de Belém. Desde a segunda-feira (18), Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar, com o apoio do Grupamento Fluvial, atuam nos bairros de Águas Lindas, Aurá e adjacências, em Ananindeua, para intensificar a segurança e combater a criminalidade. Durante as diligências, dois homens suspeitos de envolvimento na morte de um sargento da Polícia Militar morreram ao trocar tiros com os agentes de segurança pública.

As atividades foram coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) e realizadas pelos órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública. A operação, que continua sendo realizada, conta com o empenho de mais de 300 agentes de segurança atuando de forma ostensiva e em revezamento. Eles realizam rondas nos locais alvos para dar cumprimento a mandados de prisão e buscas dos foragidos da Justiça e, ainda, da apreensão de armamentos.

Os agentes de segurança também trabalham na checagem das denúncias recebidas através do canal 181 do Disque Denúncia, que têm contribuído com a atuação policial. O Centro Integrado de Comando e Controle Móvel está instalado em um local estratégico, onde todos os órgãos estão concentrados, juntamente com suas coordenações para atuação nos bairros alvos.

As atividades prosseguem com a instalação de barreiras policiais para fiscalização de veículos e pedestres, entre outras ações, que reforçam a segurança na área. O trabalho conta com rondas fluviais nas ilhas, rios e furos no entorno da RMB, por meio do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (Gflu), e há também as rondas aéreas com o suporte do Grupamento Aéreo de Segurança (Graesp).

Intervenções

Na noite da quinta-feira (21), equipes de segurança identificaram um jovem chamado ​Felipe Barbosa Queiroz, o “Filipinho”, 18 anos, suspeito de envolvimento na morte do sargento Nazareno dos Santos Coutinho, ocorrida em 8 de março deste ano, no bairro de Águas Lindas. O homem foi localizado em uma área de mata, e ao entrar em confronto com os agentes, foi atingido e morreu.

Na manhã desta sexta-feira (22), as diligências continuaram. As equipes do Bope e do Grupamento Fluvial, localizaram outros suspeitos, na mesma região. Durante um novo confronto, Anderson Gabriel Lopes Dantas, de 24 anos, vulgo 'Buchecha', morreu no local e outros dois estão escondidos na mata. Na ação, duas armas foram apreendidas, entre elas, uma pistola de propriedade do sargento morto, e um fuzil utilizado no crime contra o agente público.

“O grande objetivo da operação era a localização dos envolvidos em grupos criminosos que atuavam nessa região e que as investigações nos indicaram que foram os responsáveis pelo assassinato do sargento da Policia Militar, ocorrido há três semanas, inclusive durante a ação, foi apreendido um fuzil e uma pistola. Nosso foco maior é a desarticulação desses grupos visando o enfrentamento da criminalidade e a prisão dos envolvidos na morte do agente de segurança”, pontuou o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

A Operação Aruã integra os órgãos de segurança pública estaduais, e municipais, em combate à criminalidade, ao tráfico de drogas e mais especificamente ao crime violento de modo geral. Participam agentes das Polícias Civil e Militar, Científica, Detran, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), além Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito. (Semutran).