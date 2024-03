Jovem morre em intervenção policial, em Ananindeua

Um jovem, identificado como Anderson Gabriel Lopes Dantas, mais conhecido como 'Buchecha', morreu na manhã desta sexta-feira (22), durante uma intervenção policial no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua. Conforme as informações preliminares, ele é mais um dos suspeitos de ter envolvimento com a morte do sargento da Polícia Militar do Pará (PMPA), Nazareno dos Santos Coutinho, assassinado no último dia 8, no conjunto Verdejante.

A ação foi realizada por agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais, da PM, por volta de 8hs. Os agentes localizaram o suspeito em uma área de difícil acesso, por ser cercada por um matagal. Junto com o suspeito foram apreendidas uma pistola e um fuzil, que foram apresentados na Divisão de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRCO), no bairro de Fátima, em Belém. Segundo os agentes, a arma pertencia ao PM Coutinho e foi roubada no dia da execução. Todas as circunstâncias da ação estão sendo apuradas pela PC.

Outros envolvidos

Ainda na quinta-feira (21), também no bairro de Águas Lindas, uma outra intervenção policial culminou na morte de ​Felipe Barbosa Queiroz, o “Filipinho”, de 18 anos. Ele foi o primeiro suspeito de envolvimento na morte do sargento Coutinho a ser localizado pelos agentes. Nas redes sociais, o suspeito costumava postar fotos com um fuzil, que pode ter sido utilizado na morte do PM, pois cápsulas desse armamento estavam próximas ao corpo do Policial após ele ter sido assassinado.