Suposto membro de facção criminosa é preso por tráfico de drogas em Salinópolis

Um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas foi preso no bairro Porto Grande, em Salinópolis, região do Salgado paraense, na última sexta-feira (23). A prisão foi realizada pela Polícia Militar, por meio do 44° Batalhão. A ação policial ocorreu após uma denúncia anônima apontar a comercialização de entorpecentes na rua Almirante Barroso.

A equipe policial, composta pelo 1º Tenente PM George, o Cabo PM S. Santos e o Soldado PM Damasceno, se dirigiu ao local por volta das 15h. Ao chegar, os policiais identificaram Manoel Alves Dias Júnior, conhecido como “Ere”, apontado na denúncia como o suposto “Disciplina do CV na área do Porto Grande”.

Durante a abordagem, foi encontrada uma lâmina de gilete no bolso de Manoel, e, próximo ao local onde ele estava, os policiais localizaram 24 porções de uma substância aparentando ser oxi, uma variação da cocaína. Questionado sobre os itens encontr​ados, o suspeito preferiu permanecer em silêncio.

Manoel Alves Dias Júnior foi detido e conduzido à delegacia de polícia para a realização dos procedimentos legais. Ele segue preso à disposição da Justiça Paraense.