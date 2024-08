Dois suspeitos são presos e 87 kg de skunk são apreendidos em embarcação, em Óbidos

Dois suspeitos de tráficos de drogas foram presos e cerca de 87,54 quilos de “skunk”, conhecida como supermaconha, foram apreendidos em uma embarcação que navegava pelo Rio Amazonas, em Óbidos, Oeste do Pará. A ação policial ocorreu na sexta-feira (23/08), durante diligências preventivas e repressivas nas regiões ribeirinhas do município. Os dois investigados presos eram os únicos tripulantes da embarcação abordada.

Conforme as informações da Polícia Militar, os agentes realizaram a abordagem na embarcação e, durante a busca pessoal e no navio, os militares encontraram a substância entorpecente e a quantia de 924 reais. Ao serem questionados sobre a procedência da droga, os dois suspeitos confessaram que estavam transportando o material para o município de Santarém. No entanto, não há informações sobre a origem do skunk. Diante do crime, a dupla foi encaminhada, junto com a droga apreendida, para a delegacia de polícia Civil de Santarém, onde o caso foi apresentado.

Ações

Com o objetivo de reduzir a incidência de crimes, como o transporte de armas de fogo, crimes ambientais e, principalmente, o tráfico de entorpecentes de caráter interestadual, oriundos do Estado do Amazonas e de outros Estados e países que fazem fronteira com o Brasil, e mais especificamente o Pará, a 29ª CIPM, unidade subordinada ao Comando de Policiamento Regional I (CPR I), intensificou as operações preventivas e repressivas nas regiões ribeirinhas do município de Óbidos.

As estratégias de policiamento são criteriosamente planejadas, conforme a especificidade de cada região. As áreas ribeirinhas apresentam uma dificuldade de acesso que vem sendo mitigada por meio de ações coordenadas com outros órgãos, cada um atuando na esfera de competência específica, para levar segurança aos 144 municípios do Estado.