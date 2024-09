Suposta fábrica de armas artesanais é fechada em Anajás, no Marajó

Um local que estaria funcionando como um tipo de ‘fábrica de armas’ foi fechado pela Polícia Militar na cidade de Anajás, no Marajó. O caso ocorreu na quinta-feira (19/09), após denúncias que relatavam a produção dos armamentos e também a venda para facções criminosas e caçadores da região. No local, vários itens que compõem espingardas foram encontrados, além de cartuchos de munições deflagradas e um revólver.

A ação policial ocorreu após a informação sobre a suposta fábrica de armas artesanais, que pertenceria a um homem. Diante do perigo da situação, os agentes foram verificar a procedência da denúncia. Quando chegaram ao local, foram recebidos pela esposa do proprietário da residência, que informou estar sozinha em casa e que o marido retornaria somente durante a noite. A mulher disse não saber da situação e permitiu a entrada dos policiais para verificarem o depósito no quintal do imóvel.

VEJA MAIS

Dentro do espaço, os PMs encontraram vários itens ligados à fabricação de armas, como sete canos para espingardas, uma espingarda montada, uma espingarda desmontada, cinco coronhas, dez cartuchos deflagrados e um revólver em manutenção. Além disso, também havia maquinários como lixadeiras, parafusadeiras e serras, que supostamente eram usadas na confecção e manutenção das armas.

A mulher foi até a delegacia, com os policiais, para prestar esclarecimentos como testemunha. Ela foi liberada após depoimento. As investigações continuam para localizar o suspeito de fabricar as armas, que deve informar a destinação final e quem seriam os compradores.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.