Subtenente da PM leva quatro facadas do vizinho em Santarém

O subtenente da reserva da Polícia Militar Raimundo Rêgo Lima, foi atacado a facadas, na noite de segunda-feira (17), na rua Antônio Bastos, no bairro Caranazal, em Santarém, município no oeste do Pará. Mailson Maick Silva, de 32 anos, foi preso por tentativa de homicídio. Aparentemente, a motivação do crime seria uma rixa antiga. As informações são do O Impacto.

Raimundo estaria chegando em sua casa, quando foi surpreendido pelo suspeito. Mailson desferiu, pelo menos, quatro golpes de faca nas costas do militar. Os dois são vizinhos. A vítima foi levada ao Pronto Socorro Municipal (PSM). Ele foi submetido a exames de imagem e encontra-se em observação com estado clínico de saúde considerado estável.

A ex-companheira de Mailson, que não teve o nome revelado, informou que as facadas foram uma ação de defesa do suspeito que, supostamente, estaria sendo ameaçado. “Se ele deu essas facadas nele foi ‘pra’ se defender, porque ele ameaçou ele, que ia dar uns tiros na cara dele, chamou ele de ‘noiado’, de traficante, e ele não é nada disso. Toda vez que o Rêgo bebe a cachaça dele, quer ‘tá’ apontando arma pra eles na rua, na cabeça dos outros. Essa é a indignação da família. A gente quer esclarecer o que aconteceu, seu Rêgo não ‘tava’ nada de dentro da casa não, isso tá mal contado”, revelou ela.

Maick foi capturado em flagrante e levado para a 16º Seccional de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Ele foi transferido para o Complexo Penitenciário, na manhã desta terça-feira (18), onde aguardará audiência de custódia. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) para saber se Mailson foi mantido preso ou colocado em liberdade. A reportagem aguarda retorno.