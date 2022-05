Spray de pimenta é acionado acidentalmente e passageiros passam mal dentro de embarcação, em Belém

Passageiros de um barco que estava atracado no Terminal Hidroviário de Belém (THB), após desembarcar de Ponta de Pedras, no Marajó, passaram mal depois que um spray de pimenta foi acionado no local. O caso aconteceu na tarde do último domingo (1º) e, segundo a empresa Navegação Ferreira, proprietária da embarcação, o incidente teria sido causado por um agente da Polícia Penal do Pará, que acionou a arma não-letal acidentalmente.

A embarcação, do tipo Catamarã, havia acabado de chegar na capital paraense e estava atracada no terminal hidroviário quando o spray de pimenta foi acionado. O ambiente era climatizado e as janelas estavam fechadas, o que fez com que vários passageiros passassem mal. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o tumulto e o desespero de algumas pessoas.

Em nota, a empresa Navegação Ferreira informou que, durante o desembarque em Belém, acidentalmente um agente da Polícia Penal do Estado acionou o jato de spray de pimenta dentro do barco.

"A equipe de tripulantes da empresa agiu rapidamente, com a abertura de janelas e saídas de emergência para a rápida dissipação do efeito do gás", disse a nota.

"Paralelamente, o Corpo de Bombeiros atendeu com os primeiros socorros os passageiros que necessitavam de atendimento especializado. Um Boletim de Ocorrência foi protocolado e os órgãos oficiais, comunicados sobre o ocorrido", concluiu.

A reportagem solicitou nota às Polícias Civil e Militar e à Secretaria de Estado de Administração Penintenciária (Seap) sobre o caso e aguarda resposta.