'Shucky' tem vísceras expostas após ser esfaqueado por 'Dunguinha', em Santarém

Um homem, identificado apenas pelo apelido “Shucky”, ficou com as vísceras expostas após ter sido esfaqueado na tarde de domingo (19/1), na Rua dos Milagres, no bairro Uruará, em Santarém, oeste do Pará. O suspeito de cometer o crime, chamado de “Dunguinha”, está foragido. As circunstâncias do crime são desconhecidas.

De acordo com o portal O Impacto, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer a vítima, atingida no abdômen por uma arma branca, deixando o intestino exposto. Os profissionais de saúde do Samu encaminharam “Shucky” para o Pronto Socorro Municipal (PSM) para atendimento especializado. O estado de saúde dele é desconhecido.

Ainda conforme o Impacto, fontes policiais relataram que tanto a vítima quanto o suspeito do crime possuem antecedentes criminais. Moradores informaram ainda que os dois bebiam antes do episódio acontecer. Até o momento, “Dunguinha” não foi localizado pela polícia.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.