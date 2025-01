'Velho da Garrafa' é preso por suspeita de matar homem esfaqueado em São Miguel do Guamá

Um homem, ainda não identificado, morreu no domingo (12/1) após ser esfaqueado em São Miguel do Guamá, nordeste paraense. O suspeito de cometer o crime, identificado como Albertino Ramos Travassos, conhecido pelo apelido de “Velho da Garrafa”, foi preso. A motivação do crime e as circunstâncias do homicídio são desconhecidas.

De acordo com a PM, uma guarnição do 42º Batalhão, responsável pelo policiamento ostensivo na região, foi acionada por volta das 15h para verificar uma ocorrência de esfaqueamento. Os militares se deslocaram ao local e, ao chegarem lá, moradores relataram que a vítima já havia sido socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e que o suspeito, que era catador de latinha, tinha fugido.

Com isso, a polícia se deslocou até ao Hospital de São Miguel do Guamá, onde descobriu que a vítima não resistiu ao ferimento e morreu. Logo após a confirmação da morte do homem, a PM foi informada que moradores capturaram o suspeito.

Os policiais foram até o endereço onde Albertino estava contido e verificaram que ele estava com ferimentos provocados pela população. Ele foi conduzido ao hospital para receber os primeiros socorros e, em seguida, encaminhado à delegacia. Na unidade policial, os agentes constataram que o homem tinha um mandado de prisão transitado em julgado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.