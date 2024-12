Homem é morto a tiros em São Miguel do Guamá; suspeitos fugiram

Elson Roberto Brás de Araújo, de aproximadamente 45 anos, foi assassinado a tiros na noite de terça-feira (17), por volta das 18h40, na rua Luís Gomes, no bairro Patauateua, em São Miguel do Guamá, nordeste paraense. Segundo o levantamento inicial da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência por meio do 42º Batalhão, três homens que estavam em um veículo não identificado cometeram o crime.

Após os disparos, os assassinos fugiram tomando rumo desconhecido e ainda não foram localizados. A Polícia Militar foi acion​ada para o local da ocorrência, onde constatou a veracidade das informações recebidas. A área foi isolada para a preservação da cena do crime.

A Polícia Científica do Estado do Pará (PCEPA) também esteve no local para realizar a análise do corpo e coletar elementos que possam ajudar nas investigações. O corpo de Elson foi removido para a sede do Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado na Unidade Integrada de Polícia Pro Paz (UIPP) de São Miguel do Guamá. A motivação para o crime é desconhecida. A polícia também não forneceu maiores detalhes, como, por exemplo, se a vítima vinha sofrendo algum tipo de ameaça.

VEJA MAIS

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.