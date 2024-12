Após passagem pela prisão, 'Borracha' é morto a tiros em Itaituba

Carlos Alexandre Riedel, de 32 anos, conhecido pelo apelido de “Borracha”, foi morto a tiros na sexta-feira (13/12), em Itaituba, no sudoeste do Pará. Moradores do bairro Jardim das Araras escutaram os disparos por volta do meio-dia e encontraram o corpo no final da 7ª Rua, embaixo de uma ponte de madeira.

De acordo com a Polícia Civil, Carlos estava com tornozeleira eletrônica no momento em que foi assassinado. O equipamento de monitoramento permitiu que as autoridades o identificassem. Conforme a PC, Riedel tinha antecedentes criminais em Trairão, município vizinho que fica distante 87 quilômetros da sede de Itaituba.

VEJA MAIS

Ainda segundo a polícia, ele havia sido solto da cadeia em 2023 e entre as passagens estavam os crimes crimes de tentativa de homicídio e outro por tráfico e associação para o tráfico.

A Delegacia de Homicídios de Itaituba investiga o caso e apura as dinâmicas e motivações por trás do crime, além de entender se a vida pregressa Riedel tem ou não ligação com o assassinato dele. Foram solicitadas perícias para identificar o número de disparos que atingiram o corpo de Carlos e o calibre do armamento utilizado no homicídio. Por enquanto, ninguém foi preso.