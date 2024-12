Homem é encontrado morto com marcas de violência em praia de Breu Branco

Rafael dos Santos Mendes, de 25 anos, foi encontrado morto com marcas de violência pelo corpo em uma praia, na tarde de segunda-feira (9/12), no município de Breu Branco, sudeste do Pará. Conforme as informações policiais, o rosto da vítima apresentava lesões e próximo ao corpo estava um pedaço de madeira manchado com sangue. Devido às características de assassinato, a policia Civil foi informada e investiga o caso.

O corpo de Rafael, que era mais conhecido como ‘Petróleo’, foi localizado por volta das 14h próximo a orla da cidade, em uma praia artificial no bairro Novo Horizonte. Quando a Polícia Militar chegou ao local, percebeu que a cabeça, principalmente o rosto do jovem, apresentava várias marcas de um possível espancamento. Além disso, um pedaço de madeira ao lado do corpo estava manchado de sangue e pode ter sido usado para golpear a vítima.

Diante da situação, a Polícia Civil e Científica foram acionados para verificar o caso. Após a perícia ser realizada no local e os objetos com sangue serem recolhidos, o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). Ainda não há detalhes sobre quem poderia ter cometido o crime ou qual a motivação.

Conforme a Polícia Civil, “a delegacia de Breu Branco apura o homicídio”. “A vítima foi identificada como Rafael dos Santos Mendes, 25 anos. Perícias foram solicitadas”, comunicaram por meio de nota.