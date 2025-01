Dupla invade casa, mata um e deixa outro ferido em Tucuruí

Um homem morreu e outro ficou ferido em um ataque a tiros na madrugada deste domingo (12) em Tucuruí, na região sudeste do Pará. O caso está sob investigação da Polícia Civil, com a 15ª Seccional Urbana e a Divisão de Homicídios à frente das apurações.

A vítima fatal, identificada como Edielson Rodrigues de Azevedo, estava dentro de um quitinet com seu amigo, Lucas Alves Rezende, entre as ruas 31 de Março e C do bairro Santa Isabel, quando dois homens armados invadiram a quitinete no bairro Santa Isabel por volta de 1h.

Os homens arrombaram a porta e entraram disparando contra as vítimas. Edielson foi atingido enquanto dormia e morreu no local. Lucas conseguiu fugir, mas foi ferido e encaminhado ao Hospital Regional de Tucuruí. Não há informações sobre seu estado de saúde.

A equipe do Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo. A Polícia Civil informou à reportagem que iniciou as investigações nas primeiras horas da manhã e busca informações sobre a motivação do crime e a identidade dos envolvidos. Um inquérito foi instaurado para apurar o caso.