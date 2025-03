'Senhor das Armas': dupla é presa por posse irregular de armas de fogo e munições no Pará

Francivani Rodrigues Gonçalves, conhecido como “Frank”, e Adenildo dos Santos Silva, o “Denis”, foram presos pela Polícia Civil na manhã de quarta-feira (19/3), em Cametá, nordeste do Pará, durante a operação “Senhor das Armas”. Segundo a PC, a dupla, que era alvo do trabalho policial, foi flagrada na posse irregular de armas de fogo e munições na zona urbana do município.

Ainda de acordo com a PC, a investigação em questão apura crimes relacionados à posse e porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal, principalmente a atuação de pessoas que exercem segurança clandestina em eventos festivos, utilizando armamentos de forma irregular e colocando em risco a integridade física dos participantes.

Para isso, a PC cumpriu cinco mandados de busca e apreensão domiciliar na operação. O trabalho contou com apoio equipes da Delegacia de Polícia Especializada no Atendimento à Mulher de Cametá, da Delegacia de Polícia de Limoeiro do Ajuru e também da Guarda Civil Municipal.

Ao fim da ação, a Polícia Civil aprendeu diversas munições de diferentes calibres, armas de fogo, celulares, câmeras, colete balístico, balaclava, cinto tático e até uma porção de maconha. Todo o material confiscado foi levado até a Delegacia de Cametá, unidade responsável por toda operação. “Frank” e “Denis” seguem à disposição da Justiça.