Suspeito de integrar quadrilha que planejava ataques a carro-forte no Pará é preso no Mato Grosso

Um homem suspeito de integrar uma quadrilha que planejava ataques a carros-fortes na região de Tucuruí, sudeste do Pará, foi preso pela Polícia Civil em Mato Grosso. O mandado de prisão preventiva foi cumprido na quinta-feira (27/02) pelos crimes de associação criminosa armada, receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e de explosivos.

Conforme a PC, o preso é investigado por envolvimento em uma associação criminosa armada que estava planejando possíveis ataques a carros-fortes na região de Tucuruí, em março de 2023. A ação foi realizada em continuidade à operação “Senhor das Armas”.

A captura ocorreu por meio de equipes da Delegacia de Repressão a Roubo a Bancos e Antissequestro (DRRBA), vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO). Também houve o apoio da Delegacia Municipal de Guarantã do Norte (MT).

“O homem preso pela nossa equipe é filho de um indivíduo de alta periculosidade, com extenso rol de condenações por vários crimes e apontado como líder de uma associação criminosa, conhecido também por atuar em crimes de roubo a bancos, na modalidade ‘Novo Cangaço’. Esta é mais uma fase da operação ‘Senhor das Armas’ que foi deflagrada em janeiro deste ano”, explicou o delegado Felipe Castro, diretor da DRRBA.

Investigação

No final da tarde do dia 30 de março de 2023, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para verificar uma caminhonete com registro de roubo e furto. O veículo estaria escondido em uma residência de propriedade do indiciado, localizada no bairro Palmares II, em Tucuruí. Os policiais avistaram o veículo e quatro indivíduos, que empreenderam fuga pelos fundos do imóvel ao perceberem a chegada dos militares.

Durante a inspeção na casa, foram encontrados armamentos de alta potencialidade, incluindo fuzis, munições de alto calibre, explosivos, balaclavas, alimentos e outros materiais relacionados a atividades ilícitas. Também foi encontrada a documentação de alguns envolvidos no crime.

No dia 16 de janeiro de 2025, a primeira fase da operação “Senhor das Armas” foi deflagrada. Na época, um homem morreu em confronto com os policiais da unidade especializada. Ele era apontado como importante liderança, especialista no planejamento e prática de crimes violentos contra o patrimônio na modalidade “Domínio de Cidades” e “Novo Cangaço”, bem como responsável por fabricar fuzis e comercializá-los com criminosos do Pará e de outros Estados.