O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Seis pessoas são julgadas por envolvimento na morte de vendedor de joias em Marabá

O caso ocorreu em 13 de abril de 2021, quando a vítima desapareceu misteriosamente e o corpo dela foi encontrado às margens do Rio Itacaiunas, em Marabá, dois dias depois

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa (Foto: Freepik)

Seis pessoas são julgadas nesta quarta-feira (10/9) pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Belém, acusadas de envolvimento na morte do vendedor de joias Edilson Pereira de Sousa. O caso ocorreu em 13 de abril de 2021, quando a vítima desapareceu misteriosamente e o corpo dela foi encontrado às margens do Rio Itacaiunas, em Marabá, dois dias depois.

Segundo o Ministério Público do Pará (MPPA), Edilson possuía uma dívida de R$ 1,9 milhão com Oinotna Silva Ferreira. Edilson teria sido atraído a um condomínio em Marabá, sob o pretexto de negócios, e seu corpo foi encontrado dois dias depois, em 15 de abril, no Rio Itacaiúnas.

A investigação do caso inclui laudos periciais, quebras de sigilo telefônico e relatos de testemunhas. Registros de localização de celulares (ERBs) de alguns dos acusados foram identificados tanto nas proximidades do condomínio quanto no local onde o corpo e o veículo da vítima foram encontrados.

VEJA MAIS 

image No Pará, mulher manda matar vendedor de joias para não pagar dívida de R$ 1,9 milhão
Segundo a polícia, sete pessoas foram presas no Pará, Maranhão, Goiás e Paraná

image Relembre cinco assassinatos cometidos por mulheres que marcaram o Pará em 2021
O caso recente do vendedor de joias assassinado por cliente que não queria pagar dívida trouxe à tona, novamente, outros homicídios

image Influencer de Marabá é citada entre envolvidos na morte de vendedor de joias
Sete pessoas, cinco delas de uma mesma família, foram apontadas por envolvimento no assassinato de Edilson Pereira

Além disso, facas e cordas, descritas como similares às usadas no crime, foram apreendidas nas residências de alguns envolvidos, reforçando a linha da acusação. Testemunhas também relataram movimentações incomuns no condomínio e a utilização do veículo da vítima após o horário do crime.

Entre os réus, quatro são da mesma família, e são eles: Oinotna e a filha dela, a digital influencer Gabryella Ferreira Bogéa; além de Maria da Paz Silva Ferreira, avó materna de Gabryella; Raphael Ferreira de Abreu, irmão de Gabryella. Os outros dois acusados julgados são Bruno Gleander Barbosa França, ex-namorado de Gabryella, e Mateus Freitas Mendes.

A defesa de Gabryella e da família dela, composta pelos criminalistas Odilon Vieira, Diego Adriano Freires, Magdenberg Teixeira, Thiago Alves e João Victhor Rodrigues, sustenta que o executor principal do crime não está entre os réus e que a justiça pode ter sido "induzida a erro".

De acordo com a defesa, um dos pontos centrais a ser explorado pelos advogados é a dificuldade apontada na própria investigação em precisar o local exato onde o homicídio ocorreu.

Ainda conforme os advogados, Bruno, cuja defesa está a cargo de Arnaldo Ramos, teria confessado parcialmente participação no caso, especificamente na ocultação do cadáver.

