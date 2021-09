Relembre cinco assassinatos cometidos por mulheres que marcaram o Pará em 2021

Ao longo dos anos, os assassinatos praticados por mulheres têm começado a se destacar com maior frequência nas mídias, mas o que chama mais atenção das pessoas é a brutalidade com que eles são cometidos. Um dos crimes brasileiros mais marcantes é o Caso Marcos Kitano, no qual o executivo da Yoki, Marcos Matsunaga, de 42 anos, é morto e esquartejado friamente pela esposa, Elize, durante dez horas, em 19 de maio de 2012.

O documentário “Elize Matsunaga: Era Uma Vez um Crime“, produzido pela Netflix, estreou este ano e é uma das séries mais comentadas nas redes sociais, pois pela primeira vez a acusada aparece em público para falar sobre o assassinato.

Confira o trailer:

Os casos

