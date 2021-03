Mulher é suspeita de matar companheiro durante discussão no Pará

Um homem foi morto a facadas após uma discussão com a companheira nesta quinta-feira (3), em Oriximiná, no oeste do Pará. O caso ocorreu na zona rural do município, em uma área conhecida como Estrada do BEC. A principal suspeita do crime é a esposa da vítima, Aclene Costa. O marido dela foi identificado apenas pelo prenome de Reginaldo.

Uma briga entre os dois teria sido a motivação para o homicídio, informou a Polícia. Durante um desentendimento, Reginaldo teria agredido a companheira com uma paulada. A mulher reagiu, os dois trocaram agressões e Aclene "devolveu" a pancada com o mesmo pedaço de madeira.

Em seguida, o homem foi esfaqueado, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Após o crime, Aclene fugiu com o filho de colo. Não há informações se a criança era filha de Reginaldo.

Corpo de Reginaldo foi levado em uma das viaturas da PM para realização da perícia (Divulgação/ Polícia Militar)

Ao G1 Santarém, a Polícia Militar informou que atendeu a ocorrência e deteve quatro pessoas suspeitas de ajudar a mulher na fuga. Diligências continuam sendo feitas para localizar e prender a suspeita.

O corpo de Reginaldo foi levado em uma das viaturas da polícia para o centro da cidade, enrolado em uma rede.

O cadáver passará por perícia e depois será liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) para o sepultamento.