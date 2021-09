Jovem é morto a facadas pela própria companheira após discussão

O jovem Wanderson Carlos, conhecido como “Fumaça”, de 26 anos, foi morto a facadas pela própria companheira, em Redenção, no sul do Pará. O crime aconteceu no último domingo (5), no Setor Planalto.

A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Municipal de Redenção (HMR), mas não resistiu e morreu. Segundo informações, “Fumaça” foi atingido com um golpe de arma branca na região do abdômen, depois de uma discussão acalorada com a companheira dele, identificada pelo prenome Edilene, de 33 anos. Não há informações sobre o que teria motivado a briga entre o casal.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, porém não se tem notícias sobre a prisão da suspeita. O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo de Wanderson para a realização da necropsia. A Polícia Civil já investiga o caso. Com informações do site Debate Carajás.