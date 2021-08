Mulher é morta a facadas em Abaetetuba; ex-companheiro é o principal suspeito

Na noite deste domingo, 15, uma mulher transexual foi morta a tiros em um crime que pode ter tido motivação passional em Abaetetuba, no nordeste paraense. Heloísa Ferreira foi assassinada em sua casa e, segundo a polícia local, o principal suspeito do crime é seu seu ex-companheiro, que ainda não foi encontrado.

Ao telefone, o 31ª Batalhão de Polícia Militar (BPM) informou que o assassinato foi por volta das 22h30. A central de plantão foi acionada para averiguar um caso de homicídio no centro da cidade, mais precisamente na passagem Júlio César. Chegando ao local, o corpo de Heloísa foi achado dentro da casa.

Segundo a PM, a vítima estava com várias perfurações de arma branca pelo corpo. No local, alguns familiares de Heloísa acompanhavam a análise da cena do crime e falaram com as autoridades. Os parentes disseram que ela tinha um relacionamento conturbado com um homem, e eles acreditavam que ele era o responsável pelo homicídio.

Heloísa, também conhecida como "Loura", era bastante conhecida em Abaetetuba, e muitas pessoas lamentaram sua morte nas redes sociais e exigiram que o autor do crime foi preso. O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil e o corpo de Heloísa foi removido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves e levado para Belém. Até o momento, o suspeito de ter sido o assassino ainda não foi detido.