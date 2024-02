Sefa apreende celulares e acessórios escondidos em carga de pescado em Conceição do Araguaia

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreendeu 18 celulares e outros acessórios para telefone móvel, neste sábado (17), durante fiscalização, no KM-15 da rodovia estadual PA-447, município de Conceição do Araguaia, na região sudeste do Pará. Os produtos, que foram avaliados em R$ 153.945,79, estavam escondidos em isopores dentro de um caminhão que transportava carga de pescado.

O veículo saiu de Goiânia, capital de Goiás, com destino ao município de Parauapebas, no sudeste do Pará. Durante fiscalização, a equipe da Coordenação de controle de mercadorias em trânsito do Araguaia localizou a mercadoria.

“O condutor apresentou documentação fiscal referente a salmão destinado a restaurantes. Durante o processo de fiscalização foi percebido, pela equipe, que a empresa, além do comércio de restaurantes, tem como atividade secundária o comércio de eletrônicos. Então, optamos por fazer a verificação física da mercadoria na carroceria do caminhão, e foram encontradas várias telas de LCD para celulares guardadas em isopores, do mesmo modo que estava acondicionado o pescado. Na cabine do motorista também localizamos diversos eletrônicos escondidos. Ou seja, foi uma tentativa de evitar o recolhimento do ICMS (imposto sobre mercadorias e serviços) apresentando nota fiscal de apenas uma parte da carga transportada”, informou o coordenador da unidade da Sefa no Araguaia, Cicinato Oliveira.

Foram encontrados 18 aparelhos, 131 telas e 14 suportes para celulares, 424 telas LCD e 20 fones de ouvido. Foram emitidos dois Termos de Apreensão e Depósito (TAD), no valor de R$ 52.649,46.