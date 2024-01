Sefa apreende carga com mais de 52 mil itens em São João do Araguaia

A equipe de fiscalização da unidade de controle de mercadorias em trânsito de Carajás, da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), instalada no KM 15 da BR-230 (Transamazônica), em São João do Araguaia, apreendeu na última quinta-feira (18) uma carga com equipamentos de TV via satélite, entre os quais 2.100 antenas parabólicas, avaliados em R$ 708.603,00.​

Em meio à carga, que vinha de caminhão de São Paulo com destino à Altamira, havia também cabos coaxiais, conectores e amplificadores de banda, totalizando 52.500 itens. “A mercadoria estava desacompanhada de nota fiscal, viajando apenas com uma declaração de transporte de bens, que não tem valor fiscal. A equipe de fiscalização vistoriou a carga e constatou que era composta por equipamentos novos”, informou o coordenador da unidade Carajás da Sefa, Rafael Brasil.

Foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD), no valor de R$ 242.342,23, referente ao ICMS e multa cobrados em casos como esse.