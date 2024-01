Sefa apreende 240 fones de ouvido e 300 mini caixas bluetooth em Dom Eliseu

Fiscais da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) apreenderam 240 fones de ouvido e 300 mini caixas bluetooth, neste sábado (27), no município de Dom Eliseu, nordeste paraense. A mercadoria vinha de Goiânia (GO) e tinha como destino cidades do Pará como Dom Eliseu, Paragominas, Santa Izabel do Pará, Altamira, dentre outras. A carga foi apreendida no km 1.481 da rodovia BR 010.

O caminhão baú foi retido para a fiscalização e a equipe da Sefa recebeu diversas notas fiscais. "Os servidores desconfiaram do peso do veículo e foi solicitada a pesagem do mesmo, sendo constatada a diferença entre o peso informado e o peso real do caminhão", relatou o coordenador da unidade da Sefa no Itinga, Gustavo Bozola.

Foi realizada a contagem física da mercadoria e a fiscalização identificou 240 unidades de fones de ouvido e 300 unidades de mini caixas de som bluetooth em 14 caixas sem certificado de homologação, e com valor bem abaixo ao preço de mercado.

A mercadoria teve o valor arbitrado com base em mercadoria similar no mercado local em R$ 20.514,60. Foram lavrados dois Termos de Apreensão e Depósito (TAD), no valor de R$ 9.762,91.