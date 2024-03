Sargento da PM é baleado no braço durante ataque a tiros no Bengui

Um sargento da Polícia Militar do Pará, identificado apenas pelo sobrenome Sarmanho, foi alvo de um atentado a tiros na tarde desta quarta-feira (20), no bairro do Bengui, em Belém. A ação foi registrada por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que o agente está conversando em frente a uma residência com outras duas pessoas.

No canto superior do vídeo, é possível ver que dois suspeitos se aproximam, mas, logo desaparecem do alcance das câmeras. Em seguida, no momento em que o militar atravessa a rua, os bandidos surgem novamente, já de arma em punho, e atiram na direção do policial.

VEJA MAIS

Ainda pelas imagens, vê-se que o militar tenta correr para se defender, mas acaba escorregando. Durante o ataque, Sarmanho foi atingido no braço. Ele foi socorrido, e não há informações sobre o seu estado de saúde.

Os equipamentos de segurança também registraram o momento em que os suspeitos fogem para uma área de mata. Nas redes sociais, circula a informação de que ambos teriam sido mortos durante uma ação da Polícia Militar logo após o ataque contra o agente. No entanto, nenhuma fonte oficial confirma a veracidade das mortes.

Em nota, a Polícia Civil informou que “apura a tentativa de homicídio contra um policial militar, ocorrido nesta quarta-feira (20), no bairro do Bengui”. “Equipes da Divisão de Homicídios Contra Agentes Públicos fazem buscas para identificar e localizar os suspeitos. Perícias foram solicitadas e testemunhas serão ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunicou a corporação.