Policial militar é baleado na manhã deste sábado (6), no bairro da Campina

Um policial militar, de identidade não revelada, foi baleado, na manhã deste sábado (6), na avenida Assis de Vasconcelos, perto da Praça da República, no bairro da Campina, em Belém. Até o momento, não há informações oficiais sobre o que aconteceu.

O PM foi socorrido para um hospital próximo. O estado de saúde dele não foi revelado. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram uma grande movimentação policial na Assis de Vasconcelos.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso às Polícias Civil e Militar. Para a reportagem, a PC disse que equipes da Divisão de Homicídios estão no local do crime e trabalham para identificar e localizar os envolvidos.