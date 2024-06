Roubo à joalheria em Belém: operação da Polícia Civil cumpre 3 mandados de prisão nesta quinta

Como resultado da investigação de um assalto a uma joalheria em Belém no dia 21 de fevereiro de 2024 , a Polícia Civil do Pará (PCPA) cumpriu três mandados de prisão nesta quinta-feira (6) na capital. Também foi realizada a apreensão de um veículo utilizado no crime. Os mandados e a apreensão fazem parte da “Operação Gold”, que investiga o assalto à loja localizada na travessa 1º de Março, no bairro da Campina.

Os trabalhos foram conduzidos pela Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core). No roubo, foram subtraídos cerca de um milhão de reais em jóias de ouro.

"A ação de hoje representa um passo significativo no combate à criminalidade e à impunidade. Seguimos firmes no compromisso de garantir a segurança e a justiça para a população", afirma o delegado Alison Lira, que preside o inquérito.

Outros mandados de prisão ainda devem ser cumpridos. (Divulgação / PCPA)

Conforme o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende, ainda há investigação em andamento. "A Operação Gold é um exemplo do trabalho diligente e eficaz da Polícia Civil do Pará, que continua a atuar de forma incisiva no combate a crimes de grande impacto, como o roubo a joalherias. As investigações prosseguem, e novas informações serão divulgadas conforme o desenrolar do caso”, ressalta.