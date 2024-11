Réu pela morte de médica é condenado a 20 anos e seis meses de prisão, em Santarém

Josiney Pereira dos Santos foi condenado a 20 anos e seis meses de reclusão na última sexta-feira (1º/11), no Fórum de Santarém, oeste do Pará, pela morte da médica Paula Eloá. O crime aconteceu no dia 30 de maio de 2018 em um acidente de trânsito.

Segundo o Ministério Público do Pará, o réu conduzia, embriagado, uma caminhonete em alta velocidade. Ele teria avançado uma via preferencial no centro da cidade, no cruzamento da travessa dos Mártires com a avenida Rui Barbosa, resultando na colisão.

O carro em que estavam a médica Paula Eloá e o pai dela, Luiz Carlos Barra, foi atingido e o veículo ficou prensado em um prédio. As vítimas foram retiradas pelo Corpo de Bombeiros.

O pai da médica sobreviveu após sofrer diversas fraturas e lesões pelo corpo. Paula Eloá teve 70% do cérebro comprometido e ficou em estado vegetativo até o ano de 2019, quando morreu.

O júri acatou a tese do MPPA, que atuou por meio da titular da 4ª Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri e Entorpecentes, Mariana Sousa Cavaleiro de Macedo, e condenou o réu por homicídio doloso e tentativa de homicídio doloso. A sessão foi presidida pelo juiz Gabriel Veloso, e a prisão do réu foi decretada em plenário, sem direito a recorrer em liberdade.