Colisão entre ônibus deixa passageiros feridos no bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua

Uma colisão entre dois ônibus foi registrada nesta segunda-feira (4/11), no bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua, na Grande Belém. Ainda não se sabe o que provocou o acidente. Vários passageiros ficaram feridos, mas as autoridades ainda não informaram o número total.

Vídeos circulam nas redes sociais e mostram mulheres com lesões nos rostos, algumas delas sentadas em uma calçada. Em outra gravação é possível ver a dimensão da batida entre os dois coletivos.

Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) informou que os dois transportes envolvidos no caso são de empresas associadas. “Todas as medidas de segurança foram prontamente adotadas, e as autoridades competentes foram acionadas para realizar uma apuração detalhada do ocorrido”, disse no comunicado.

“Reforçamos nosso compromisso com a segurança de nossos passageiros e colaboradores e aguardamos as investigações das autoridades responsáveis para o esclarecimento das causas do acidente”, acrescentou o Setransbel.