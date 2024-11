VÍDEO: Raio atinge jogadores em campo, mata um e deixa outro em estado grave

O zagueiro José Hugo de la Cruz Meza, de 39 anos, morreu após ser atingido por um raio durante uma partida entre Juventud Bellavista e Familia Chocca, na cidade de Huancayo, no Peru. O incidente aconteceu no último domingo (3), enquanto os jogadores deixavam o campo, após a partida ter sido interrompida devido a uma forte tempestade. Além de Meza, outros sete atletas ficaram feridos no acidente.

O goleiro Juan Choca, que também foi atingido pelo raio, está em estado grave no hospital devido a queimaduras severas. Os feridos foram rapidamente levados ao Hospital Carrión para receber atendimento médico. A gravidade da situação gerou preocupação na comunidade esportiva local, que acompanhava a partida válida por um torneio amador.

VEJA MAIS

As imagens do momento em que o raio atingiu o gramado foram capturadas por torcedores e rapidamente se espalharam nas redes sociais. As gravações mostram o instante exato em que o raio cai, arremessando os jogadores ao chão. A partida estava em andamento no Estádio Coto Coto, no bairro de Chilca, quando as condições climáticas se deterioraram rapidamente.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes de O Liberal)