Raio danifica famoso Arco de Constantino durante temporal em Roma

O Arco de Constantino, famoso monumento localizado ao lado do Coliseu, em Roma, na Itália, foi danificado após ser atingido por um raio durante uma tempestade que assolou a cidade na última terça-feira (3).

Segundo informações do parque arqueológico do Coliseu, funcionários chegaram ao local logo após a queda do raio. “Todos os fragmentos foram recuperados e guardados em segurança. Já demos início à avaliação dos danos e as análises irão continuar pela manhã [deste dia 4]”, disse um porta-voz da instituição.

O arco foi construído na época da Roma Antiga, no ano 315 d.C, para celebrar a vitória do imperador Constantino na batalha de Ponte Mílvia. Com 25 metros de altura, é o maior dos três arcos do triunfo conservados em Roma. Além do monumento, a forte chuva também atingiu outra referência do Império Romano, o Circo Máximo, que perdeu o andaime de uma das arquibancadas.

A cidade histórica foi surpreendida pela tempestade, acompanhada de fortes chuvas, ventos, trovões e relâmpagos, na última terça-feira. O temporal durou cerca de uma hora e ultrapassou os 60 milímetros de chuva e provocou alagamentos em diversos pontos de Roma, derrubou árvores e interrompeu o serviço de metrô em algumas linhas.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)